Trouwe bondgenoten van Trump veroordelen bestorming Capitool: “We zijn een land van wetten”

Belangrijke Republikeinen veroordelen de bestorming van het Capitool. “Geweld en anarchie zijn onaanvaardbaar. We zijn een land van wetten. Dit moet nu stoppen”, schreef senator Tom Cotton uit Arkansas op Twitter.

Zelfs trouwe bondgenoten van Trump veroordelen het geweld. Senator Ted Cruz uit Texas: “Geweld is altijd onaanvaardbaar. Zelfs als de gemoederen hoog oplopen. Iedereen die betrokken is bij geweld, vooral tegen de politie, moet vervolgd worden.”

En Senator Bill Hagerty uit Tennessee: “Wat nu gebeurt bij het Capitool is niet vreedzaam, het is geweld. Ik veroordeel het. We zijn een land van wetten en dit moet stoppen.”

Trump zelf maant nu plots tot kalmte, terwijl hij de menigte natuurlijk zelf al die tijd heeft opgehitst. “Geen geweld,” schrijft hij op Twitter. “We zijn een partij van law & order.”

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!