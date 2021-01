Trumps Amerika: hoe het begon en hoe het eindigde in twee foto’s

‘Together, we will make America great again,’ zei president Donald Trump tijdens zijn inauguratie op 20 januari, 2017. Voor het Capitool deed de 45ste president van de VS vier jaar geleden grote beloftes van hoop, verandering en vooruitgang. Gisteravond werd nog eens pijnlijk duidelijk in wat voor staat hij de VS achterlaat. Pijnlijker kan de afgang niet zijn.

Een twitteraar wist de neergang van de VS perfect te vatten in twee foto’s. De eerste van de inauguratiedag bij het Capitool bijna vier jaar geleden: lichte kleuren, ordelijke rijen, Amerikaanse vlaggen en opgewonden geluiden. De tweede foto is van gisteravond: hetzelfde beeld van het Capitool, maar dan duister, met woedende mensen, die een rechtmatige verkiezingsuitslag niet meer accepteren. Er hangen Trumpvlaggen, geen Amerikaanse vlaggen. Het is veelzeggend, schrijven twitteraars: “Dit zou iedereen moeten verontrusten. Geen mens is groter dan het volk.”

How it started: How it’s going: pic.twitter.com/ali2faXGER — Philip DeFranco 👊🏻 (@PhillyD) January 6, 2021

Mandel Ngan / AFP