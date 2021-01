Agent gedood door Trump-aanhangers

Een politieagent van het Capitool stierf donderdagavond aan verwondingen die hij opliep bij schermutselingen met de Trump-meute.

Officier Brian D. Sicknick stierf donderdag om ongeveer 21.30 uur, zegt de Capitool-politie in een verklaring . Hij werkte sinds 2008 bij de politie

Sicknick “raakte gewond terwijl hij fysiek contact had met demonstranten”volgens de verklaring. Nadat hij de verwondingen had opgelopen, keerde Sicknick terug naar zijn politiepost, zakte in elkaar en werd naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij