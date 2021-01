De Jonge kan belofte wéér niet waarmaken: meer dan een miljoen vaccins komen later

Minister Hugo de Jonge schreef aan de Tweede Kamer dat er in het eerste kwartaal 8 miljoen vaccins naar Nederland zouden komen. Dat zijn er in werkelijkheid zeker 1,1 miljoen minder blijkt uit een rondvraag van de NOS bij farmaceuten.

Zo wordt het Duitse Curevac pas in april goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA), terwijl De Jonge beweerde dat daarvan 600.000 doses al in het eerste kwartaal zouden binnenkomen. Het is ook nog onduidelijk of het bedrijf wel de 1,6 miljoen doses kan leveren die de minister aankondigde voor het tweede kwartaal.

De 500.000 extra doses van het Pfizervaccin zijn er ook niet voor eind maart, maar pas op zijn vroegst in april. Een woordvoerder van de Europese Commissie gaat zelfs uit van juli, schrijft de NOS. Van het Franse vaccin Sanofi zouden volgens De Jonge 5,85 miljoen doses voor Nederland beschikbaar zijn tussen juli en september. De Franse farmaceut laat zelf weten dat dat minstens oktober wordt.

Toen Hugo de Jonge zijn brief aan de Kamer schreef, was dit allemaal al bekend. Hij heeft de zaken dus weer bewust te rooskleurig voorgespiegeld.