Trump: ik heb niets verkeerd gedaan

Voor het eerst sinds de aanval van zijn aanhangers op het Congres is president Trump in het openbaar verschenen, op weg naar zijn muur aan de Mexicaanse grens. Trump snapt niet waarom iedereen zo boos op hem is. Hij verwerpt elke verantwoordelijkheid voor de dodelijke bestorming van het Amerikaanse Capitool door zijn aanhangers. Zijn toespraak waarin hij zijn aanhangers opriep voor de overwinning te vechten was volgens Trump ‘volkomen passend’.

“Het is belachelijk om mij te impeachen. Een heksenjacht. Het is slecht voor het land. Ik wil geen geweld.”