Rutte: angst voor Engelse variant is groot

Het kabinet is voorzichtig omdat er grote bezorgdheid is voor de Engelse variant van het virus. Het percentage besmettingen als gevolg van de Engelse variant is nog niet hoog, maar zal vermoedelijk toenemen.

Het kabinet begrijpt dat bijna iedereen meer dan genoeg heeft van de lockdown. “Het wordt steeds moeilijker vol te houden. En dat is begrijpelijk.” Maar er zit niets anders op dat geduld te hebben.

“De verhalen van ondernemers die hun laatste spaargeld in rook zien opgaan zijn hartverscheurend.”

Daarom komt er meer steun. Dat kan ook omdat het eind in zicht is. Later zal bekend worden hoe en hoeveel, maar er wordt meer dan nu.

De regering wil ook iets doen aan de dreigende achterstanden voor jonge kinderen.

De avondklok komt er nog niet. Er is nader onderzoek nodig naar de effecten daarvan.

De voornaamste maatregelen

Lockdown verlengt tot 9 februari

Middelbare scholieren moeten als ze op school zijn anderhalve meter afstand houden

Basisonderwijs start weer open op 25 januari, onder voorbehoud van nader onderzoek naar de besmettelijkheid van de Engelse variant

Kinderopvang, onder dezelfde voorwaarde, ook open op 25 januari

Oproep: BLIJF IN NEDERLAND

Het kabinet: Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Hugo de Jonge verwacht dat in de zomer alle kwetsbare mensen zullen zijn beschermd. Daarnaast wordt er van nu nog meer getest, ook aan de grenzen. Er gaat ook worden getest op middelbare scholen.