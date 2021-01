De vier mogelijke opvolgers van Lodewijk Asscher

Nu Lodewijk Asscher zich heeft teruggetrokken als lijsttrekker van de PvdA is natuurlijk de grote vraag: wie volgt hem op? Een ‘kroonprins’ of ‘politiek talent’ dat staat te trappelen is er niet, wel zijn er enkele ervaren en populaire PvdA’ers die nu mogelijk naar voren gaan treden. AD.nl somt ze op.

Khadija Arib (60)

De geliefde voorzitter van de Tweede Kamer én nummer twee op de lijst is de logische eerste kandidaat om te polsen voor het lijsttrekkerschap. Of ze wil, is zeer de vraag. Arib is vooral populair als iemand ‘die boven de partijen staat’, een echte debater is ze niet.

Liliane Ploumen (58)

Ze is ambitieus – schreef een boek met de titel De Deur naar de macht – en is ervaren als oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, oud-partijvoorzitter en nu Tweede Kamerlid. Ook is ze vandaag al direct aangewezen als opvolger van Asscher als partijvoorzitter in de Kamer.

Ahmed Aboutaleb (59)

De populaire Rotterdamse burgemeester had genoeg van de landelijke politiek, maar heeft er als oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid genoeg ervaring. Hij liet eind 2019 weten nog zes jaar door te willen als burgemeester, maar het kan verkeren.

Frans Timmermans (59)

Zijn politieke ervaring is eindeloos, maar wil de vicevoorzitter van de Europese Commissie zich weer beperken tot de landelijke politiek? De kans daarop lijkt klein, toch zou hij een geschikte kandidaat kunnen zijn.

Attje Kuiken (43)

Als outsider noemt het AD Attje Kuiken. In PvdA-kringen zeer geliefd, maar bij het grote publiek minder bekend. Toch kan ze fel uit de hoek komen en heeft ze al behoorlijk wat jaren ervaring.