Een korte opsomming: dit gaat Joe Biden als eerste doen

Vanaf vandaag is Joe Biden de nieuwe president van de Verenigde Staten. In de afgelopen periode heeft de Democraat duidelijk gemaakt wat hij allemaal van plan is om te gaan doen in de eerste weken en maanden van zijn presidentschap.

Een heleboel Trumpbeleid gaat hij terugdraaien en de internationale contacten wil hij aanhalen. BBC News maakte een opsomming van de belangrijkste beleidsplannen die op korte termijn moeten worden uitgevoerd.