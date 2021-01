Greta Thunberg neemt passend afscheid van Trump

De Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg (18) betaalt de vertrekkende Amerikaanse president Donald Trump per tweet met gelijke munt terug. Bij diens vertrek uit het Witte Huis twitterde de wereldberoemde tiener: “Hij lijkt een heel gelukkige oude man die uitkijkt naar een stralende en prachtige toekomst. Zo leuk om te zien!”

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9