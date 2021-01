Kamer mag zeggen of de avondklok doorgaat

Het kabinet wil zo snel mogelijk de avondklok invoeren, maar veel partijen in de Tweede Kamer zijn nog niet overtuigd dat dat een zinnig idee is. Een groot deel van de oppositie ziet er weinig in. En de regering is ook niet zeker van de steun van D66. Als die partij vandaag niet overtuigd wordt is er vermoedelijk geen meerderheid.

Bij de briefing door Jaap van Dissel bleven veel vragen over het nut van de avondklok onbeantwoord. Er is een vermoeden dat het gaat helpen, maar zekerheid is er niet.

Het staat zelfs niet vast of de ‘Britse variant’ wel zo gevaarlijk is als de regering veronderstelt.

Het RIVM gaat ervan uit dat de Britse variant van het coronavirus 30 procent besmettelijker is dan de ‘normale’. “Maar het bewijs daarvoor is wat mij betreft niet overtuigend”, zegt Ron Fouchier van de Erasmus MC tegen het AD. “Daarin ben ik niet de enige, er zijn meer virologen die er zo over denken.”