‘OMT-leden overwogen op te stappen vanwege politieke beïnvloeding”

Coronamaatregelen werden in het Catshuis al voorbesproken, waardoor het OMT bepaalde strengere maatregelen niet of pas veel later er door kreeg. Enkele leden overwogen daardoor op te stappen, schrijft de Volkskrant. Ze hadden het gevoel niet onafhankelijk van de politiek te kunnen opereren.

De manier van werken van het kabinet – eerst maatregelen opstellen en dan pas het OMT om advies vragen – druist in tegen de wettelijk geregelde crisisstructuur, die voorschrijft dat voorstellen eerst langs topambtenaren en -bestuurders moeten.

Onder anderen microbiologen Jan Kluytmans en Alex Friedrich en intensivist Diederik Gommers uitten hun kritiek en overwogen eind september op te stappen. “Er werd door een paar mensen gezegd: ik stap op”, zegt viroloog Marion Koopmans. “Ik heb vooral het gevoel gehad: jongens, dat zou heel slecht zijn.”

RIVM-directeur Jaap van Dissel hield de boel uiteindelijk bij elkaar. Hij wist het OMT-overleg te verplaatsen vóór de vergadering in het Catshuis in plaats van erna. Dat haalde ‘de kou grotendeels uit de lucht’, aldus de OMT-leden.