Hoekstra, Wilders, Kaag, Ploumen en Klaver: Rutte moet weg

Nu de campagnes begonnen zijn is duidelijk wat het patroon wordt: bijna alle partijen – behalve de VVD – hebben als speerpunt: Rutte moet weg,

De lijsttrekker van de VVD was alleen al dit weekeinde het mikpunt van drie partijen: coalitiepartner CDA, plus de oppositiepartijen PvdA en GroenLinks. Allemaal tegen de man die de verkiezingen in maart moeiteloos lijkt te gaan winnen.

Voeg daaraan toe Wilders, die altijd vindt dat de anderen weg moeten, en Kaag, die zichzelf een goede opvolger vindt.

De tegenstanders van Rutte lijken allemaal te denken dat de zwakste plek van Rutte zijn (on)betrouwbaarheid is. Tot 17 maart zal dus op vele fronten worden getornd aan het beeld van eerlijke Mark. Hoewel de VVD en Rutte er goed voorstaan, kan zo’n geconcentreerde aanval iets gaan doen aan zijn imago