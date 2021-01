Aboutaleb: ‘schaamteloze dieven’

“Het is buitengewoon verdrietig en verschrikkelijk wat er gebeurt. Ik denk niet dat we er vanaf zijn de komende periode. Mensen zijn dus zó bereid om hun eigen leefomgeving kapot te maken.”

De burgemeester van Rotterdam is erg boos op een bescheiden groep vernielzuchtige relschoppers die er alweer in slaagde in veel steden te vernielen en te roven. “Schaamteloze dieven, ik kan niet anders zeggen”, zegt Aboutaleb.

Dinsdag start er een grootschalig onderzoek waarmee de politie met behulp van camerabeelden nog meer mensen denkt te kunnen oppakken. Een beeld van de economische schade heeft Aboutaleb nog niet. ‘We hebben de balans nog niet kunnen opmaken, maar het is sowieso een verdrietige balans.’