EU speelt het hard: ‘AstraZeneca zegde wel degelijk zoveel vaccins toe’

De Europese Unie en AstraZeneca steggelen nog steeds over de vertraagde vaccinleveringen. Het draait er vooral om wat er in het contract staat, maar de twee partijen hebben afgesproken dat geheim te houden. Bronnen zouden overigens vanochtend tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung hebben gezegd dat AstraZeneca toch inbindt en meer vaccins gaat leveren.

Volgens de EU staat er wel degelijk zwart op wit dat de Zweeds-Britse farmaceut de afgesproken hoeveelheden moet leveren. Volgens AstraZeneca staat er enkel dat het bedrijf zijn uiterste best moet doen. Maar voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie heeft op de Duitse radio gezegd dat deze zogenoemde best effort-clausule alleen gold voor de periode dat het vaccin nog in ontwikkeling was. Voor daarna zijn wel concrete hoeveelheden afgesproken. Wie gelijk heeft, valt alleen te achterhalen door het contract in te zien. De EU wil het daarom openbaar maken, maar daar moet AstraZeneca mee akkoord gaan.

AstraZeneca weigert ondertussen om vaccins die in het Verenigd Koninkrijk worden geproduceerd naar het Europese vasteland te sturen. Daarom wil de Europese Commissie stoppen met de export van vaccins die hier gemaakt worden.

De Belgische viroloog Marc Van Ranst denkt dat het toch weer om een ordinaire centenkwestie gaat: “Voor de farmasector had dit een uniek pr-ding kunnen zijn. Van ‘Big Pharma’ naar de ‘Grote Redders’. Maar helaas… dit gaat niet over 5.000 euro, wel over honderden miljoenen. Een buitenkans voor een bedrijf om geld te verdienen, dus.”