Passen piemeltaarten bij de islam?

De Partij van de Eenheid van de tot de islam bekeerde oud-PVV’er Arnoud van Doorn heeft ruzie met de nummer 3 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Jolisa Brouwer is wel kandidaat voor de zeer conservatieve partij, maar heeft een bakkerij- de Ouwe Taart in Waalre – waar ze als specialiteit piemeltaarten verkoopt. Het AD bericht dat de partijleider meent dat piemeltaarten niet passen bij het salafisme.

Jolisa Brouwer is dit weekeind door de partij verzocht de pikante baksels van haar website af te halen, maar weigert dat. ,,We leven in Nederland en niet in de middeleeuwen. Als je niet eens een piemeltje of poesje mag bakken”, zegt ze.

De gigantische piemels, maar ook borsten en billen zijn van cake en andere zoete producten. De baksels zijn volgens Brouwer zowel halal als koosjer, glutenvrij en ze prijken op muffins en taarten om een pikant feestje of een party voor vrijgezellen op te leuken. ,,De taarten zijn voor feestjes, maar ze worden ook gebruikt in de porno-industrie”, zegt Brouwer die een bekende standhouder is op de Kamasutra Jaarbeurs.

De Partij van de Eenheid heeft al een zetel in de Haagse gemeenteraad en wil nu ook doordringen in de Tweede Kamer