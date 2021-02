Toch vaccinaties dubbel geteld: “Meer dommigheid dan kwade wil”

Het ministerie van Volksgezondheid stelde zondag dat er 120.000 prikken meer zijn gezet dan geregistreerd. Dat bleek gisteren toch niet zo te zijn. Er waren duizenden vaccinaties dubbel geteld.

Emeritus hoogleraar Ben van der Zeijst snapt de vreemde rekenmethode niet. “Ik denk dat er afgelopen weekend een ijverige ambtenaar is geweest die dacht: laten we het geschatte aantal doen, dan komt het allemaal wat beter naar voren. Al kan ik dat niet bewijzen natuurlijk,” zegt hij tegen de NOS.

De cijfers geven nu een overschatting weer van het aantal mensen dat in Nederland is gevaccineerd. “Dat is niet zo slim. Het is meer dommigheid dan kwade wil, denk ik.”

Van der Zeijst vindt het slimmer om af te gaan op de daadwerkelijk toegediende prikken. “Je wil eigenlijk toch maar één ding weten: hoeveel doses zijn er in Nederland en hoeveel zijn daarvan gebruikt? Je wil zien hoe ver Nederland is met de uitvoering.”

Daarom moet je ook kunnen zien hoeveel mensen een eerste en tweede prik hebben gekregen. “Nu kunnen we helemaal niet zien hoeveel mensen al een tweede prik hebben gehad, alle prikken worden op een hoop gegooid. Scheid die twee, dan weet je wat je hebt.”