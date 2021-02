Grote kans op verlenging avondklok

De kans is groot dat het kabinet besluit de avondklok te verlengen. De premier draaide er in zijn persconferentie nog wat om heen. Maar de cijfers geven hem weinig speelruimte: als gevolg van de Engelse variant dalen die niet meer.

Het kabinet heeft een advies aan het OMT gevraagd. Maar dat is een afleidings-manoeuvre: het OMT heeft al gezegd dat het onverstandig is om – naast de opening van de basisscholen – nog meer maatregelen te versoepelen. Vrijdag brengt het OMT het nieuwe advies uit. Zondag trekt de regering de conclusie in Het Catshuis dat de avondklok moet worden verlengd, dinsdag wordt bekend dat de avondklok op 10 februari wordt verlengd.

Het besluit tot verlenging van de avondklok wordt bij D66 en GroenLinks als minder zwaar ervaren dan het eerdere gesoebat over instelling van een spertijd. In PvdA-kringen stoort men zich er wel aan dat premier Rutte zich ‘verschuilt’ achter een nieuw OMT-advies over de avondklok om een beslissing te kunnen nemen. ,,We weten allemaal wat daarin komt te staan”, aldus een anoniem Kamerlid.