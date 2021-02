Expert WHO: ‘China weigerde belangrijke gegevens te delen in onderzoek naar Covid-19’

Volgens Dominic Dwyer, een lid van de WHO-missie, die in China onderzoek deed naar de oorsprong van Covid-19, weigerde Beijing belangrijke documenten vrij te geven.

Het onderzoeksteam, waar ook de Nederlandse topviroloog Marion Koopmans deel van uitmaakte, vroeg om gegevens van de eerste coronapatiënten in Wuhan. “Een standaard praktijk”, zegt microbioloog Dwyer tegen persagentschap Reuters. De WHO-missie kreeg echter enkel een korte samenvatting. Dat maakt het moeilijker om het begin van de uitbraak te begrijpen, stelt de WHO-wetenschapper.

En dat is juist waar de missie om te doen was: onderzoeken of de uitbraak inderdaad begonnen is op de dierenmarkt in Wuhan en zo niet, waar de oorsprong van het virus dan ligt.

De Verenigde Staten hebben al uiterst kritisch gereageerd op de bevindingen van het WHO-team. Andere waarnemers noemden de eerste resultaten van het onderzoek ‘matig’. De WHO zegt deze week met meer resultaten te komen.