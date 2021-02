Voor Wopke gelden de corona-maatregelen niet

Schaatsen in Thialf is alleen mogelijk voor professionele schaatsers. Binnensport – Thialf is overdekt – is door het kabinet verboden.

Maar kennelijk niet voor minister van Financiën en CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra. Die ging gisteren samen met Sven Kramer de baan op.

Sporten is ontzettend leuk en daarnaast heel gezond. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we voldoende blijven bewegen.



Samen met @SvenKramer86 schaatste ik in het mooie #Thialf. #SamenSterkerDoorSport #CDA



De minister vertelde achteraf aan de Leeuwarder Courant dat hij schaatsfanaat is. Maar hij zag wel dat Kramer beter was…

Na de bruitloftvierende Grapperhaus en de kerkende Bijleveld nu dus ook de schaatsende Hoekstra