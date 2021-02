Rutte: ‘Eigenlijk kan het niet, maar we versoepelen toch’

Voor het eerst sinds februari 2020 trekt het kabinet zich niet teveel aan van OMT en RIVM. Volgens de wetenschap is er geen of amper ruimte voor versoepelingen, maar volgens Rutte ‘worden we gek’ als er nu niet enig perspectief komt. In de persconferentie zei hij dat het daarom des te belangrijker is dat we ons houden aan de maatregelen die wel blijven gelden (de meeste), omdat anders de versoepelingen weer moeten worden teruggedraaid.

“Als je echt gaat kijken wat de deskundigen zeggen, heb je hele lage aantallen. Maar dat kan ook niet. Dus je moet al eerder dingen los gaan laten” zegt Rutte. “We moeten wel iets.”

“We zijn op weg naar een stapsgewijze opening van de samenleving. Dat perspectief is er. Maar nu zitten we nog in een lastige fase, met een derde golf die volgens deskundigen onvermijdelijk is.”

“Maar we zijn het zat aan het worden. We proberen als kabinet de negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden. Het knelt, schuurt, piept en kraakt. Het moet wel vol te houden zijn. We moeten bereid zijn een beetje risico te nemen. Daarom gaan we wat versoepelen.”

“Het kan dat sommige maatregelen weer moeten worden teruggedraaid. Daarom moeten we ons extra goed aan de maatregelen houden. Ik zeg tegen iedereen die kijkt: uw gedrag doet er toe.”

De nieuwe maatregelen

Middelbare scholen vanaf maandag 1 maart weer deels open. Iedere leerling kan minstens 1 dag naar school, zo mogelijk meer.

Ook mbo’s weer gedeeltelijk open

Jongeren tot en met 27 jaar kunnen buiten sporten. De sportscholen blijven nog wel dicht.

De winkeliers krijgen wat meer ruimte: door winkelen op afspraak mogelijk te maken.

Contactberoepen kunnen weer aan het werk vanaf 3 maart. Enige uitzondering: sekswerkers

De bestaande maatregelen gelden allemaal tot minstens 15 maart.