De stem van een lijsttrekker heeft invloed: wie praat het prettigst?

In een tv-debat draait het niet alleen om de inhoud, maar ook om de personen, meer bepaald de stem van de personen. Het helpt als we die prettig vinden. De stem van een lijsttrekker heeft invloed op de stem van de kiezer.

Je kunt veel aanpassen aan je stem, zodat die aantrekkelijker klinkt, zegt stemcoach en psycholoog Elizabeth Ebbink tegen RTL Nieuws. “Door variatie aan te brengen in je stem. Te laten zien dat je stem echt leeft. Wissel dus af met klein en groot. Boos en lief. Hard en zacht.”

Een lijsttrekker die dat goed doet volgens Ebbink is Lilian Marijnissen. “Marijnissen spreekt luid en duidelijk, maar kan ook een persoonlijk contrast maken. Ze lijkt daardoor erg zichzelf. Ze brengt soms hoogte aan, dat zorgt voor contact en betrokkenheid. En soms laagte: dat associëren we vaak met inhoud.”

D66-leider Sigrid Kaag doet dat volgens de stemcoach minder goed. “Kaag heeft een lage stem. Wijs, inhoudelijk, maar daardoor ook afstandelijk. Met af en toe een hoogtepiek, geeft ze een veel toegankelijker beeld van zichzelf.”

Jesse Klaver van GroenLinks moet volgens Ebbink oppassen niet te zeurderig over te komen. “Zijn stem klinkt wat breekbaar en drammerig. Dan vind ik het moeilijker om naar hem te luisteren.”

CDA-leider Wopke Hoekstra praat relatief snel. “Dat associëren we met kracht en inhoud. Maar er is ook een gevaar. Omdat zijn zinnen zacht wegsterven, lijkt het allemaal niet zo belangrijk. In combinatie met het wat bekakte accent kan het lijken alsof hij zich er boven voelt staan. Alsof het een spelletje is. Daarmee kan Hoekstra ook irritatie opwekken en afstand creëren.”