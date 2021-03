Kristie Rongen brengt Mark Rutte in grote moeilijkheden

De lijsttrekkers van de 6 grootste partijen kregen bij hun debat gisteren ook vragen van een kiezer. Rutte, tot dan toe soeverein overeind gebleven, kreeg Kristie Rongen, slachtoffer van de toeslagenaffaire als vragensteller. En wat bijna nooit iemand lukt, lukte Rongen wel: Rutte raakte zichtbaar in het nauw. Rutte begon nog vertrouwd: “Wow”, zei Rutte op de introductie van Rongen. “Heel bijzonder dat we hier zo staan.” Rongen vroeg enkele malen waarom Rutte weliswaar was afgetreden, maar geen ontslag had genomen, zoals minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) dat wel had gedaan. „Wij zaten als ratten in de val. U bent daar ook schuldig aan”, zei ze. Rutte zei dat hij zichzelf ook die vraag had gesteld: kan ik wel aanblijven als demissionair premier, en als premier van een eventueel kabinet-Rutte IV na „zo’n schandvlek”? Maar, vindt hij: „Er zijn ook veel dingen goed gegaan, daar ben ik trots op.”

Rongen: „Collega’s hebben hun verantwoordelijkheid genomen. U niet.”

Rutte zei dat hij zich „het snot voor de ogen werkte” om slachtoffers zoals zij tegemoet te komen. Maar Rongen nam keer op keer geen genoegen met zijn antwoord, en bracht de VVD-lijsttrekker veel verder in het nauw dat de vijf andere lijsttrekkers konden doen.