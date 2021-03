Franse oud-president Sarkozy krijgt een jaar cel voor corruptie

Voor het eerst in de naoorlogse Franse geschiedenis is een oud-president veroordeeld tot gevangenisstraf.

Oud-president Nicolas Sarkozy is schuldig bevonden aan corruptie. De rechter legde hem een celstraf op van drie jaar, waarvan twee voorwaardelijk.

De zaak gaat over beschuldigingen van corruptie. Sarkozy is schuldig bevonden aan poging tot omkoping van de advocaat-generaal. In ruil voor informatie over zijn dossier bood hij deze Gilbert Azibert een baan aan in Monaco.

Zowel de oud-presidenten Giscard d’Estaing als Chirac werden vervolgd voor fraude. Geen van beide werd veroordeeld