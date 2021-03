Kaag haalt hard uit naar ‘kortzichtige’ Rutte over EU: “Aan stoeremannentaal heb je niet zoveel”

D66-leider Sigrid Kaag heeft felle kritiek op de houding van premier Rutte afgelopen jaar tegenover het Europees Noodfonds. Hij heeft zich ‘heel kortzichtig’ opgesteld.

Rutte hield het Europees Noodfonds voor coronahulp lang tegen en jaagde de Zuid-Europese lidstaten tegen zich in het harnas. “De toon was te hard, maar ook heel kortzichtig want we hebben Europa nodig,” aldus Kaag. Zelfs Frankrijk en Duitsland hadden genoeg van de rigide houding van de premier. “Het is stoer doen, maar aan stoeremannentaal heb je niet zoveel als je weet dat je toch tot afspraken gaat komen.”

Kaag vindt dat Rutte niet eerlijk is en is bang dat Nederlanders de ‘nieuwe Britten’ worden. “Het eerlijke verhaal is: ja, er zijn kosten aan ons lidmaatschap, maar we verdienen er veel meer aan. Dat moeten we durven vertellen aan het Nederlandse publiek en niet altijd maar kijken naar wat de PVV doet of naar kritiek in de Kamer.”