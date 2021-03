Grapperhaus wist al twee jaar van grote fraude bij kantoor landsadvocaat

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie heeft vorige week verzwegen dat hij al eerder was geïnformeerd over een onderzoek naar mogelijk criminele activiteiten bij Pels Rijcken, het kantoor van de landsadvocaat. Grapperhaus schreef vorige week dinsdag aan de Tweede Kamer dat het kantoor zelf hem in september op de hoogte had gesteld van fraude van €10 mln. Naar nu blijkt had de top van het Openbaar Ministerie hem al in het voorjaar van 2019 ingelicht. Dat schrijft het FD.

Waarom Grapperhaus loog is niet duidelijk.

Notaris Oranje, baas van het kantoor Pels Rijcken, stal ruim 10 miljoen en pleegde zelfmoord toen hij betrapt was