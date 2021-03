Sneltest voor thuis is in veel landen beschikbaar, Nederland wacht: ‘Soms word ik er gek van’

In omringende landen wordt de sneltest al volop gebruikt. Nederland wacht nog. Tot grote onvrede van microbioloog Jan Kuytmans.

Met de test kun je er thuis binnen een kwartier achterkomen of je het coronavirus onder de leden hebt. Vier op de vijf besmettingen wordt er zo uitgehaald nog voor mensen ‘s ochtends op pad gaan. In onder meer Engeland, Duitsland en Oostenrijk is de test al belangrijk onderdeel van de corona-aanpak, schrijft de Volkskrant, waarin Kluytmans zegt: “Iedere dag dat we hiermee wachten, is er één te veel.” Minister Hugo de Jonge zei tijdens de persconferentie maandag dat de tests de komende maanden beschikbaar komen. “Terwijl dit juist de maanden zijn waarin ze het verschil kunnen maken”, aldus Kluytmans.

Scholen open

Perfect zijn de tests niet, wel nuttig. “Scholen heropenen nu, maar hele klassen zitten alweer thuis vanwege besmettingen. Bij de field labs blijkt dat 1 procent van de mensen vooraf positief is, die hebben dan helemaal geen klachten. Neem een school met vijfhonderd leerlingen, daar lopen dan dus vijf besmettelijke kinderen rond. Door de thuistest haal je er al vier uit. Dus ja, er blijven incidenten, maar het worden er fors minder.”

Kluytmans vindt het lastig dat het kabinet er zo lang over doet om de thuistests in te voeren. “Om eerlijk te zijn word ik hier soms helemaal gek van. Als je ziet hoe vast we nu zitten, wil je dit eigenlijk vandaag nog geregeld hebben.”