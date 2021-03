Die hele toeslagenaffaire kan de kiezer dus weinig schelen: Omtzigt trending op Twitter

De kiezer heeft de regeringspartijen fors beloond. De vraag is waarvoor? De toeslagenaffaire, het wankele coronabeleid, de aanpak van de woningnood of de klimaatcrisis?

De enige die de zwarte piet kreeg toebedeeld is het CDA, terwijl Pieter Omtzigt, nota bene de nummer 2 van die partij, de toeslagenaffaire blootlegde, toch een van de grootste politieke schandalen ooit.

Maar ook de uitblijvende verhoging van de zorgsalarissen (ook D66 stemde lang tegen), de gebrekkige aanpak van de woningnood (ook D66 weigerde de huren te bevriezen), of het klimaat (het Nederlandse energiegebruik is vrijwel het minst duurzaam van heel Europa), het gleed allemaal af van regeringspartijen VVD en D66.

Daar vindt men op Twitter wel iets van. Omtzigt is al de hele ochtend trending.

Tjonge wat een uitslag. En wat een klap in het gezicht van de rechtsstaat. Voor iedereen die met stemmen dacht dat D66 links is? Het worden bittere jaren. Maar voor iedereen die wel koos voor eerlijke politiek? Op ons kunt u rekenen 🍅🍅🍅

Hou vanavond eens in de gaten hoe enthousiast de mensen aan tafel bij de NOS zijn. Probeer neutraal te luisteren. Er wordt niets gezegd over Omtzigt en Leijten. D66 is feest, Volt is feest.#uitslagenavond