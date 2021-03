Katholieke Kaag draagt medaillon met apostel Judas Taddeüs

Lang was D66 anti- religieus. Maar daar is met Sigrid Kaag zeker een eind aan gekomen. Ze is belijdend katholiek en maakt daarvan ook geen geheim.

Opvallend is een medaillon dat ze vaak zichtbaar draagt, met daarom een afbeelding van de apostel Juds Taddeüs (niet te verwarren met die andere Judas).

‘De medaillon is mij gegeven door een lieve vriendin naar aanleiding van het officiële werkbezoek aan het Vaticaan’, zegt Sigrid Kaag tegen het ND.

‘Het is een heilige tot wie je je kunt wenden, zoals bij alle heiligen’, zegt de rooms-katholieke Kaag die haar persoonlijke geloof nooit onder stoelen of banken heeft geschoven. In de katholieke en orthodoxe traditie kunnen gelovigen heiligen vragen om voor hen te bidden. ‘Voorafgaand aan debatten vind ik ook heel vaak mijn rustmoment in een gebed om rust en wijsheid’, zei Kaag verder.