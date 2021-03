‘Terrassen met Pasen niet open’

OMT-lid en viroloog Menno de Jong denkt dat er weinig versoepelingen zullen en kunnen worden aangekondigd bij de komende persconferentie. En hij verwacht zeker niet dat openstelling van terrassen daarbij zal horen.

Tegen AT5: Terrassen openen, zoals wordt gehoopt door de branche, zit er niet in. “Ik denk vanuit de infectiedruk dat het een brug te ver is. Pasen is over een week of twee. Dat is in mijn optiek te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan zou ik eerdere denken aan kleinere versoepelingen, zoals het hoger onderwijs. De avondklok zou ik zeker aanhouden. We zijn er nog niet.”

De Jong spreekt liever niet over een derde golf. “We zitten in de tweede golf sinds september/ oktober, die heel lang duurt. Het lijkt een beetje op het Alpenlandschap. Het is een grote golf. Ik geloof er pas in als we in het dal komen. We hebben de Mont Blanc nog niet bereikt in het Alpenlandschap. Die moeten we ook zien te voorkomen.”