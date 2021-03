Presidentskandidaat Congo overleden aan coronavirus op dag van verkiezingen

Guy-Brice Parfait Kolelas is zondagavond overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hij was de belangrijkste oppositiekandidaat van de presidentsverkiezingen in Congo-Brazzaville, die gisteren plaatsvonden.

De 61-jarige presidentskandidaat werd beschouwd als de sterkste tegenstander van president Denis Sassou Nguesso, die al 36 jaar aan de macht is. Op zijn sterfbed zei Kolelas tegen zijn aanhangers: “Ik vecht tegen de dood. Jullie moeten ook vechten, vechten voor verandering.”

Kolelas, die diabetes had, was direct ernstig ziek, nadat hij positief testte. Hij was per vliegtuig onderweg naar Frankrijk voor een medische behandeling, toen hij overleed, enkele uren nadat de stembussen waren gesloten.