Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

Politiek
door Peter Janssen
donderdag, 30 oktober 2025 om 10:03
bijgewerkt om donderdag, 30 oktober 2025 om 10:07
D66 en de PVV zijn donderdagochtend nog altijd verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Om 9.30 uur waren 99,6 procent van de stemmen geteld. Nadat even later de stemmen uit Helmond waren binnengekomen, ging de PVV met een miniem verschil van 1382 stemmen aan de leiding.
De grootste stad die nog een aanzienlijk deel van de stemmen moet tellen, is Amsterdam: daar moet 20 procent nog worden verwerkt. Ook de briefstemmen uit het buitenland kunnen nog invloed hebben. De uitslag daarvan wordt pas dinsdag vastgesteld.
Het wachten is nog op aanvullende uitslagen uit Amsterdam - daar moet 20 procent nog worden verwerkt - en Almere. Ook zijn de eindstanden op de BES-eilanden (waar het nu nacht is), Venray en Epe nog niet bekend.
En als klap op de vuurpijl is er nog niks bekend over de 135.000 postbiljetten die door Nederlanders in het buitenland werden aangevraagd. In 2023 brachten ruim 69.000 mensen in het buitenland een geldige briefstem uit, de verwachting is dat dit aantal dit jaar hoger ligt.
Bron: NOS

