Jetten vindt regeren met GL-PvdA "heel logisch", noemt JA21 niet

Het is voor D66-leider Rob Jetten "heel logisch" om te gaan regeren met GroenLinks-PvdA. Die partij verloor volgens de laatste exitpoll van Ipsos I&O, in opdracht van NOS/RTL, 5 zetels en haalt er nog 20. Jetten zegt verder dat de VVD en het CDA het ook "heel goed" hebben gedaan. Die partijen krijgen respectievelijk 23 en 19 zetels volgens de laatste exitpoll. De vier partijen krijgen samen 89 zetels.

Tegenover de NOS noemt hij JA21 niet in hetzelfde rijtje. De partij van Joost Eerdmans staat op 9 zetels en kan daarmee een "centrumrechts" kabinet mogelijk maken. Een combinatie van D66, CDA, VVD en JA21 kan volgens de exitpoll op 78 zetels rekenen.

VVD-leider Dilan Yeşilgöz zei vaak alleen in zo'n "centrumrechtse coalitie" te willen. Jetten riep "leiders in het midden" op om de verkiezingsuitslag "te laten bezinken" en verantwoordelijkheid te nemen.