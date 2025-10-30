Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil niet dat er een verkenner voor D66 aan de slag gaat zolang er "geen 100 procent helderheid" is over wie de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. "We zullen alles doen om dit te voorkomen", schrijft Wilders op X.

Wilders zegt ook dat hij het voortouw in de formatie wil nemen als de PVV de grootste is geworden.

D66 en PVV gaan in de voorlopige prognose van de ANP Verkiezingsdienst gelijk op. Na telling van 97,7 procent van de stemmen staan de twee partijen beide op 26 zetels, met een paar duizend stemmen in het voordeel van D66.

Een verkenner onderzoekt de verschillende coalitiemogelijkheden.