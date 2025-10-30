ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 7:15
bijgewerkt om donderdag, 30 oktober 2025 om 7:21
anp301025073 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders wil niet dat er een verkenner voor D66 aan de slag gaat zolang er "geen 100 procent helderheid" is over wie de grootste partij is geworden bij de verkiezingen. "We zullen alles doen om dit te voorkomen", schrijft Wilders op X.
Wilders zegt ook dat hij het voortouw in de formatie wil nemen als de PVV de grootste is geworden.
D66 en PVV gaan in de voorlopige prognose van de ANP Verkiezingsdienst gelijk op. Na telling van 97,7 procent van de stemmen staan de twee partijen beide op 26 zetels, met een paar duizend stemmen in het voordeel van D66.
Een verkenner onderzoekt de verschillende coalitiemogelijkheden.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

Loading