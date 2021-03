Weer zwendelende CDA-er in Limburg betrapt

De Limburgse oud-gedeputeerde Herman Vrehen is directeur van een stichting die subsidiegeld krijgt voor natuurbeheer. Maar veel van dat geld – zeker enkele tonnen heeft hij zelf ingepikt. Daarbij geholpen door zijn CDA-vrienden die zorgen dat hij steeds nieuwe opdrachten en subsidies krijgt. Dat ontdekte NRC.

Als directeur van een goededoelenstichting huurt hij medewerkers in via zijn bedrijven. Ook verkoopt hij via de stichting producten van zijn eigen bedrijven en laat hij zich inhuren tegen een te hoog tarief. Zo stroomden er honderdduizenden euro’s naar zijn ondernemingen.

Het gaat om de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), die zich ontfermt over natuur en landschap. Die bestaat sinds 1981 en ontvangt elk jaar 3 miljoen euro van onder meer provincie, gemeenten en de Postcodeloterij.