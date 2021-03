Nieuwe verkenners: “Opmerking over Omtzigt komt onder meer voort uit berichten in de media”

De nieuwe verkenners, Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD), hebben laten weten dat de Omtzigt-passage in de uitgelekte aantekeningen van Ollongren (‘functie elders’) niet gebaseerd is op een gesprek met een van de lijsttrekkers. Het zou gaan om een ‘inventarisatie’.

“Onze voorgangers hebben aangegeven dat deze passage geen weergave is van de gevoerde gesprekken met de zeventien gewezen lijsttrekkers en op geen enkele wijze met de gewezen lijsttrekkers is besproken”, schrijven Van Ark en Koolmees.

“De passage berust volgens onze voorgangers op een inventarisatie vanuit meerdere invalshoeken, waaronder berichten in de media.” Het was een interne notitie ‘bedoeld ter voorbereiding op mogelijke onderwerpen in de volgende ronde van gesprekken’.

Het zou dan logischer zijn geweest als er op zijn minst een vraagteken stond achter ‘Positie Omtzigt: functie elders’ aangezien het nog niet besproken is met de persoon om wie het gaat.