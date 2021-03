Peiling Maurice de Hond: Pieter Omtzigt zou 23 zetels krijgen als hij eigen partij had

Had Pieter Omtzigt een eigen partij opgericht dan zou hij 23 zetels hebben gehaald bij de verkiezingen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van Maurice de Hond.

De Hond heeft mensen gevraagd op wie ze zouden hebben gestemd als Omtzigt het CDA zou hebben verlaten en met een eigen partij zou hebben meegedaan aan de verkiezingen. Kleine opsteker voor Omtzigt: hij zou het CDA hebben vermorzeld. De partij van Wopke Hoekstra zou uitgekomen zijn op 9 zetels, Lijst Omtzigt op 23 zetels, eentje meer dan D66. Hij zou alleen de VVD nog boven zich moeten dulden, die twee zetels kwijt zou raken.

“Dat is natuurlijk hypothetisch. Als dit echt gebeurd zou zijn, dan zou er een andere campagne geweest zijn dan nu en zou er ook sprake zijn van andere kandidaten die ook op die lijst hadden gestaan. De vraag heeft vooral tot doel om vast te stellen hoe groot de aanhang is van Pieter Omtzigt. Dat is dus niet alleen te merken aan zijn voorkeurstemmen bij het CDA, maar ook de kiezers die aangetrokken kunnen worden uit de andere partijen”, aldus De Hond in De Telegraaf, die ook aantoont ‘hoe volatiel het electoraat in feite is’.

Op Twitter is Omtzigt opnieuw trending. De geplaagde CDA’er is uitgegroeid tot volksheld.

We roepen iedereen op a.s. Woensdag tijdens het debat de 🇳🇱 vlag uit te hangen. Post hiervan een foto met #TeamOmtzigt Daarmee willen wij het belang van ons parlement onderstrepen en Pieter Omtzigt een hart onder de riem steken. Wij staan op voor Pieter! Retweet deze oproep. pic.twitter.com/l96HzkKNkP — TeamOmtzigt (@teamomtzigt) March 27, 2021

De roep om integriteit, bescherming van de burger, vertrouwen en liefde voor dit land was niet eerder zo groot.



Godspeed @PieterOmtzigt



"Peiling Maurice de Hond: Pieter Omtzigt zou met eigen partij op 23 zetels uitkomen" https://t.co/78RRKba5a0 via @telegraaf — Samira Tarrass (@TarrassSamira) March 28, 2021

Welke kunstenaar maakt trouwens het standbeeld van Pieter Omtzigt? En waar komt het te staan? #dtv — richardtkiewiet (@richardtkiewiet) March 27, 2021