Rutte en de Jonge verzuimden miljoenen vaccins te kopen

De Universiteit van Oxford heeft Nederland al in een vroeg stadium van de pandemie gevraagd om te investeren in zijn coronavaccin. Premier Rutte en het ministerie van VWS kregen dit verzoek in april 2020 van Oxford, maar sloegen het aanbod na gesprekken af. Als ze de deal wel hadden gesloten, stond Nederland er nu heel anders voor.

Dat brengt de NOS aan het licht.

Daags na het verzoek aan Rutte kondigden AstraZeneca en Oxford University een samenwerking aan, in de weken daarna stopten de gesprekken over een Nederlandse investering. Onterecht, zeggen bronnen in het Verenigd Koninkrijk; Nederland had toen nog wel degelijk de kans om mee te doen, als het zelf veel actiever had gehandeld.

Het concrete verzoek van Oxford aan de Nederlandse regering was om 10 miljoen euro te investeren in apparatuur in de Leidse vaccinfabriek Halix.