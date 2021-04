Rutte IV wordt zeer onwaarschijnlijk

Na een verbluffend debat in de Tweede Kamer, waarin bleek dat Mark Rutte niet alleen stelselmatig loog, maar die leugens ook zegt te zijn vergeten, is de kans dat het vierde Kabinet Rutte er zal komen zeer klein.

Wellicht is het mogelijk dat een kleine meerderheid Rutte nu laat bungelen. Maar de kans dat er voldoende partijen zich opnieuw willen verbinden aan Rutte is zeer klein. Ter linkerzijde gaat geen van de partijen dat doen. Ter rechter zijde weigeren PVV, FvD en JA21 Rutte aan een meerderheid te helpen. D66 twijfelt, CDA wil eigenlijk helemaal niet regeren en is erg boos over wat Rutte met ‘hun’ Omtzigt heeft gedaan.

Misschien valt Rutte al vandaag of morgen. Maar de kans dat hij de leider van het volgende kabinet wordt lijkt nu zeer klein.