Hoe nu verder? D66 en CDA kunnen niet met, maar ook niet zonder de VVD

Na de paasdagen wacht een heel moeilijke kabinetsformatie. Want wie wil er nog met de VVD in één kabinet? Maar zonder de VVD is bijna onmogelijk. Dan heb je minstens zeven partijen nodig.

Het lijkt erop dat D66 en CDA toch door moeten met de liberalen, maar dat zal niet zonder slag of stoot gaan. “Mark Rutte moet ze een uitweg bieden, laten zien dat hij echt transparanter zal zijn en niet na een paar weken doen alsof er weinig aan de hand is, zegt Raoul du Pré, chef van de politieke redactie van de Volkskrant in zijn eigen krant. “En er mag sowieso niet nog een foutje bij komen. Want dat hier zo’n heisa over is gemaakt, komt omdat het een optelsom is van al die keren dat hij zich dingen niet kon herinneren. Steeds opnieuw niet aanwezig zei te zijn geweest op cruciale momenten. Dat zit onderhand in het collectieve geheugen van Nederland. Voor Sigrid Kaag, die nieuw leiderschap heeft beloofd, is dat een enorme handicap, wil ze met Rutte in zee gaan. Zij wordt met argusogen gevolgd door een groot deel van haar achterban. Veel van haar kiezers zagen op het laatste moment af van een stem op GroenLinks of de PvdA, die de motie van wantrouwen wél steunden.”

Kaag wil eigenlijk over links regeren, maar het zou niet geloofwaardig zijn als GroenLinks en de PvdA na hun motie van wantrouwen alsnog met de VVD in een kabinet gaan. En dus blijft eigenlijk alleen de huidige samenstelling met de ChristenUnie over. Maar dat wil D66 eigenlijk niet. “De bal ligt nu in eerste instantie bij de VVD zelf,” legt Du Pré uit. “Hoe reageert die partij? Toen Lodewijk Asscher nog niet zo lang geleden aftrad als leider van de PvdA vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire, kwam dat door onrust in de eigen partij. Afdelingen en partijprominenten begonnen te morren, er kwamen ingezonden brieven, opiniestukken, partijleden die hun zorgen uitspraken op televisie. Zoiets zou in de VVD nu ook kunnen gebeuren. Maar die partij is al tien jaar de machine van Mark Rutte. Bijna iedereen van de huidige generatie VVD’ers, de Kamerleden en de ministers, zit voor een belangrijk deel op zijn of haar plek dankzij Rutte.”