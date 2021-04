ChristenUnie stapt niet in nieuw kabinet met Rutte als premier

De ChristenUnie sluit kabinetsdeelname uit als VVD-leider Mark Rutte weer premier wordt. Dat zegt fractievoorzitter Gert-Jan Segers tegen het Nederlands Dagblad. Volgens Segers kan een nieuw kabinet onder leiding van Rutte ‘niet op geloofwaardige wijze’ zorgen voor een cultuuromslag.

‘De bestaande cultuur, waarin verkiezingen een hinderlijke onderbreking lijken te zijn en waarin tegenmacht wordt belemmerd – van die cultuur kunnen wij hoe dan ook geen deel uitmaken. Het is van groot belang dat we werken aan een ándere cultuur, en ik geloof niet dat Mark Rutte nog op geloofwaardige wijze beelddrager kan zijn van die omslag. Het is gebleken dat de zittende macht onder zijn leiding niet goed kan omgaan met tegenmacht. Dat weegt voor ons erg zwaar. Wij stemden in het landsbelang tegen de motie van wantrouwen. In datzelfde landsbelang concluderen we dat de ChristenUnie niet opnieuw deel kan uitmaken van een kabinet-Rutte.’