‘Mark Rutte: een wereld vol leugens en bedrog’

‘Of Mark Rutte opzettelijk loog of vanwege ‘verkeerde herinneringen’: de zit net herkozen premier van Nederland heeft van de ene op de andere dag een groot deel van zijn politieke kapitaal verloren door zijn volkomen ongeloofwaardige gedrag in de ‘Omtzigt’ affaire’. Het zal waarschijnlijk nog even duren voordat Rutte zelf beseft dat hij geen regeringsleider kan blijven.’

De chique Duitse krant Sueddeutsche Zeitung is een van de buitenlandse kranten die schrijft over de razendsnelle ondergang van Mark Rutte, na Merkel de langstzittende regeringleider van de EU.

De buitenlandse media zijn niet verbaasd of verontwaardigd dat in geheime onderhandelingen dingen gebeuren die beter niet bekend kunnen worden – dat hoort bij onderhandelen. Wel dat zoiets uitlekt, en helemaal dat Rutte er over ging liegen, terwijl de feiten niet te ontkennen vielen.

“In geen geval mag men met een koude glimlach tegen het Parlement en het publiek liegen.”

“De rechts-liberaal heeft onherstelbare schade toegebracht aan de Nederlandse politiek. Het verlies aan vertrouwen als gevolg van dit schandaal kan nauwelijks worden overschat. Een plaatje heeft wat zich gewoonlijk achter de schermen afspeelt dook op in het volle licht. Wat de mensen zien, is wat vaak wordt vermoed, maar zelden zo duidelijk wordt getoond: een wereld vol leugens en bedrog.”