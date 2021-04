Rutte: “Ik heb gelogen, maar naar eer en geweten”

Wie dacht dat er de afgelopen dagen iets is veranderd: dat is niet het geval. Met name Mark Rutte is op hetzelfde punt als om half vier 's nachts in de nacht van donderdag op vrijdag. Maar Rutte is niet van mening veranderd: hij is de leider van de VVD en dat blijft hij. En als de VVD meedoet aan een nieuw kabinet, dan wordt hij, Mark Rutte, premier. En Rutte is bereid de vorming van een kabinet te blokkeren met zijn eigen persoon. Het draait om Rutte, bij Rutte.

Het lijkt er niet op dat er voldoende andere partijen bereid zijn onder leiding van Rutte deel te nemen aan een kabinet. D66 is niet bereid Rutte uit te sluiten, maar veel scheelt het niet.

Er komt een informatiepoging onder leiding van Herman Tjeenk Willink (79). Die mag maximaal drie weken duren.