‘Wat is het verschil tussen de leugens van Rutte en die van Trump?’

'Wat is precies het verschil tussen de leugens van Rutte en de duizenden leugens van de voormalige Amerikaanse president Donald Trump? Misschien gewoon een kwestie van hoeveelheid?'

Thomas Kirchner, de Nederlandse correspondent van de Suddeutsche Zeitung, slaat het Haagse gedoe met toenemende verbazing gade. Het lijkt hem evident dat premier Rutte vaak liegt en nu op heterdaad is betrapt. Wat hem verbaasd is dat hij er mee weg lijkt te komen

"Ter herinnering: bij toeval kwam naar buiten dat de zittende premier Mark Rutte probeerde de lastige christendemocraat Pieter Omtzigt uit de weg te ruimen tijdens de besprekingen over de vorming van een nieuwe regering. Rutte ontkende dit een week lang, maar werd uiteindelijk veroordeeld via documenten. In plaats van de leugen toe te geven, verontschuldigde hij zich met zijn "verkeerde herinnering". Tegelijkertijd ontkende hij enig motief te hebben voor het kaltstellen van Omtzigt - hoewel het onbetwist zijn gevaarlijkste criticus is."

Kirchner is verbaasd dat andere partijen bereid lijken de zoveelste onwaarheid door de vingers te zien. Nog verbaasder is hij dat journalisten, toch de hoeders van de waarheid, aan Ruttes kant staan. "Het tijdschrift Elsevier slaagde er zelfs in om Rutte af te schilderen als een slachtoffer van kwaadaardige machinaties. En linkse, soms kritische kranten als de Volkskrant staan ​​vol met rechtvaardigingen voor het gedrag van Rutte. De populaire schrijver Arnon Grunberg mocht er op een dubbele pagina op wijzen dat andere regeringsleiders nog erger zijn."