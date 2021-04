Sidney Smeets heeft recht op halve ton aan wachtgeld

Sidney Smeets stuurde seksueel getinte berichtjes naar minderjarige jongens en zat daarom maar twee weken in de Kamer, toch heeft de D66'er recht op een halve ton aan wachtgeld. Het is niet bekend of hij daar vrijwillig van afziet.

Een Tweede Kamerlid dat minder dan drie maanden in de Kamer zit, heeft sinds 2015 nog maar recht op zes maanden wachtgeld. Aangezien het salaris bijna 8500 euro per maand bedraagt, komt dat neer op ruim 50.000 euro. Sommige politici nemen het wachtgeld niet aan, zoals oud-minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem.

Smeets is gisteren opgestapt als Kamerlid, nadat jonge jongens op Twitter schreven dat ze seksueel getinte berichten van Smeets kregen toen zij nog minderjarig waren. Hij is ook niet meer welkom bij het advocatenkantoor van Gerard Spong, waar hij eerder werkte.