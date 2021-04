Rutte lapt adviezen aan zijn laars

Een jaar lang volgde het kabinet-Rutte bij het coronabeleid de adviezen van het OMT. 'Wij volgen de wetenschap", zei hij bij grote herhaling.

Maar Rutte breekt daarmee met de veilige haven in zicht. 28 april zullen een aantal maatregelen worden versoepeld. De terrassen gaan open, de avondklok afgeschaft, winkels mogen verder open. Universiteiten mogen weer live colleges geven. Volgens de wetenschap is dat te vroeg en dus gevaarlijk.

Het OMT wil dat er eerst een forse daling is in het aantal nieuwe opnames in de ziekenhuis, van minstens 10 procent. Maar dat aantal daalt niet het stijgt.

Maar Rutte vindt dat risico's onvermijdelijk zijn.

Rutte speculeert dat 28 april die daling wel zal zijn ingezet, onder andere als gevolg van de vaccinaties, die nu op topsnelheid liggen. En dat de gok goed uitpakt. Want een gok is het.