Wat wist Merkel van grootste Duitse fraudezaak ooit?

Morgen verschijnt bondskanselier Angela Merkel voor de parlementaire commissie die de grootste fraudezaak uit de Duitse naoorlogse geschiedenis onderzoekt. Vandaag moet minister van Financiën Scholz zich verantwoorden. De vraag is: hoeveel wisten zij van de miljardenfraude van fintechbedrijf Wirecard.

Wirecard regelde betalingsverkeer in Duitsland, vergelijkbaar met Adyen bij ons. Op het hoogtepunt in 2018 was het bedrijf 28 miljard euro waard met meer dan 5000 medewerkers wereldwijd. Vorige zomer ontdekte de accountants van Ernst & Young echter dat er 1,9 miljard euro verdwenen was, dat op Aziatische bankrekeningen zou staan, maar nooit is gevonden. De zaak werd onderzocht, de aandelen kelderden en er verdwenen nog eens honderden miljoenen, vermoedt het Duitse OM.

"Al in 2008 kwamen de eerste onregelmatigheden aan het licht, maar maatregelen bleven uit," zegt correspondent Jeroen Akkermans tegen RTL Nieuws. Ook Merkel moet een verklaring afleggen. "Zij moet uitleggen waarom ze tijdens haar bezoek aan China in 2019 Wirecard heeft aanbevolen bij de Chinese leiders. Dat deed ze op verzoek van een partijgenoot, de oud-minister van Defensie, die door Wirecard als adviseur werd betaald. Terwijl er toen al genoeg geluiden waren dat het bij het bedrijf niet klopte", zegt correspondent Jeroen Akkermans.

De correspondent stelt wel dat de politici niet verantwoordelijk zijn. "Maar het is zeker in dit verkiezingsjaar een uitermate pijnlijke kwestie. En dat na het sjoemeldieselschandaal bij VW, Audi en Porsche, en een schandaal met de aankoop van mondkapjes. Zo onkreukbaar zijn ze niet, de Duitsers."