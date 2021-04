Hoogleraren: “Lekken notulen ministerraad is misdrijf”

Doordat er notulen van de ministerraad zijn gelekt, is bekend geworden dat het kabinet bewust informatie over de toeslagenaffaire heeft achtergehouden voor het parlement. Belangrijk om te weten, maar de ministerraadnotulen zijn wel geheim. Drie hoogleraren vinden dan ook dat de politie de zaak moet onderzoeken.

Hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'Eert van de Radboud Universiteit zegt in het NOS Radio 1 Journaal: "Die notulen zijn zeer geheim. Het beraad in de ministerraad is vertrouwelijk. En het verslag dat wordt opgemaakt van dat beraad is ook vertrouwelijk."

Bovend'Eert: "Degene die de notulen heeft, heeft een geheimhoudingsplicht. Het schenden van die geheimhoudingsplicht is een misdrijf. De minister-president zou de rijksrecherche moeten vragen wie deze geheime notulen heeft gelekt, want dit kan absoluut niet."

Wim Voermans, hoogleraar staatsrecht aan de Universiteit Leiden, sluit zich daar bij aan: "Het is geclassificeerd als 'zeer geheim', daar hebben we afspraken over in Nederland."