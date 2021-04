CDA-afdelingen missen waardering voor Omtzigt en keren zich tegen Rutte

De druk op het CDA neemt toe, nu de eigen achterban zich steeds meer tegen de huidige lijn van de partij keert. Lokale afdelingen vinden dat de christendemocraten niet moeten meeregeren en spreken zich uit tegen Mark Rutte.

De lokale CDA-afdelingen in Heerlen en Maastricht hebben een brief opgesteld, die is ondertekend door minstens 18 van de 400 lokale afdelingen plus de jongerenorganisatie CDJA. Ze hopen dat meer afdelingen zich aansluiten.

In de brief staat: ‘De geloofwaardigheid van de overheid is onder Mark Ruttes leiding aangetast. De waarheid is voor hem geen uitgangspunt gebleken maar een optie. De tijdgeest van nu vraagt om een open en transparante bestuursstijl. Deelname van het CDA aan een kabinet Rutte-IV is voor ons derhalve ongeloofwaardig en geen optie.’

Tegen CDA-leider Wopke Hoekstra zeggen ze: ‘In de campagne hebben wij uw waardering en erkenning voor Pieter Omtzigt en zijn verhaal, Een Nieuw Sociaal Contract, gemist.’ De briefschrijvers vinden dat het CDA nu niet moet meeregeren. ‘Regeren is voor het CDA haast een tweede natuur geworden maar het mag niet ten koste gaan van ons eigen verhaal.'