Van der Plas woedend op Rutte en De Jonge: “Ik vind het minachtend”

Demissionair premier Mark Rutte sprak de naam van de BoerBurgerBeweging verkeerd uit door de partij Triple B te noemen. Minister Hugo de Jonge deed daarop hetzelfde. Tot grote woede van partijleider Caroline van der Plas.

"Hier maak ik ernstig bezwaar tegen," begint Van der Plas. "Eerst al de minister-president en u gaat dat nu even vrolijk over doen. Ik heb hier een betoog gehouden over dat u moet stoppen met die minachting. Ik vind het gewoon echt minachtend wat u nu doet. Ik eis dat dat teruggenomen wordt en dat u onze naam normaal uitspreekt. En niet alleen vanavond, maar de komende vier jaar."

Het was een vervolg op haar eerdere pleidooi tegen de minachting van de premier. “Vorige week werd er soms nog wel nonchalant geantwoord,” zei Van der Plas. "En gepoogd serieuze vragen weg te grappen en grollen. Ik roep de minister en minister-president in herinnering dat zij werken voor ons, de Tweede Kamer. Opmerkingen als ‘ik ga er op studeren en op prómoveren,’ getuigen voor mijn gevoel van, tenminste zo heb ik het opgevat, van een bepaald soort minachting.”

Rutte reageerde door gekke bekken te trekken en te lachen. “Die minachting pik ik van mijn kinderen niet eens,” zegt Van der Plas fel, “laat staan van iemand die ik net een maandje ken.”