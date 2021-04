De vrouw van Pieter Omtzigt: ze geven niet om mensen, maar om zichzelf

Pieter Omtzigt blijft voorlopig zwijgen, ook na de notulen waaruit bleek dat zijn partij hem het zwijgen wilde opleggen. Maar zijn vrouw, het Enschedese CDA-raadslid Ayfer Koc spreekt op Twitter duidelijke taal.

"De notulen laten zien dat het kabinet meer bezig is met beeldvorming, dan het oplossen van problemen van mensen.

Ze praten meer over ‘het beeld’ en lastige Kamervragen dan over de schrijnende situatie van de gezinnen.

Maar ja, als je het aantal communicatiemedewerkers met 200 laat toenemen tot 800, dan is het beeld belangrijker dan het oplossen van problemen."